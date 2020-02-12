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12.02.20 08:46

Сегодня отмена санкций против России была бы ошибкой, - глава канцелярии президента Польши Щерский

Санкции против России нужно рассматривать в юридических, а не экономических категориях, и в нынешних условиях их отмена была бы ошибкой.

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Об этом заявил министр канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня отмена санкций была бы ошибкой... Изменение политики имело бы обратный эффект от ожидаемого и закрыло возможности, которые открываются", - подчеркнул Щерский.

Он отметил, что дискуссия о санкциях против России продолжается внутри ЕС, но несмотря на это они регулярно продлеваются. По его словам, это является ответом тех, кто придерживается права, по отношению к тем, кто этого не делает.

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"Поэтому изменение этого решения (о санкциях. - Ред.) должно базироваться не на экономических основаниях, а на том, что право перестанут нарушать", - отметил Щерский.

Он констатировал, что некоторые европейские компании оказывают давление на правительства своих стран в вопросе отмены санкций, поскольку Россия их не впускает на свой рынок, требуя, чтобы их лоббинг в странах усилился.

Министр канцелярии президента Польши отметил, что Варшава не против нормализации отношений с Москвой, но при двух условиях. Во-первых, Россия должна начать соблюдать международное право, в частности уважать суверенитет и территориальную целостность других стран. Во-вторых, Польша не хочет, чтобы какие-то важные международные решения принимались без ее участия.

"Как раз в эти дни отмечаем годовщину Ялтинской конференции. Мы не согласны на то, чтобы Польшу только информировали о результатах переговоров, в которых она не участвует, а которые ее касаются", - подчеркнул Щерский.

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Он обратил внимание на тенденцию, что количество сторонников теплых отношений с Россией на Западе увеличивается вместе с ростом географической удаленности от границ с РФ. Поэтому подавать руку дружбы России эти страны должны над головами соседей России из ЕС, которые к этой дружбе в нынешних условиях относятся скептически. Поэтому Россия сначала должна иметь хорошие отношения со своими непосредственными соседями, только в этом случае отношения ЕС с Россией будут полномерными.

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