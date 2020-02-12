Сегодня отмена санкций против России была бы ошибкой, - глава канцелярии президента Польши Щерский

Об этом заявил министр канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня отмена санкций была бы ошибкой... Изменение политики имело бы обратный эффект от ожидаемого и закрыло возможности, которые открываются", - подчеркнул Щерский.

Он отметил, что дискуссия о санкциях против России продолжается внутри ЕС, но несмотря на это они регулярно продлеваются. По его словам, это является ответом тех, кто придерживается права, по отношению к тем, кто этого не делает.

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"Поэтому изменение этого решения (о санкциях. - Ред.) должно базироваться не на экономических основаниях, а на том, что право перестанут нарушать", - отметил Щерский.

Он констатировал, что некоторые европейские компании оказывают давление на правительства своих стран в вопросе отмены санкций, поскольку Россия их не впускает на свой рынок, требуя, чтобы их лоббинг в странах усилился.

Министр канцелярии президента Польши отметил, что Варшава не против нормализации отношений с Москвой, но при двух условиях. Во-первых, Россия должна начать соблюдать международное право, в частности уважать суверенитет и территориальную целостность других стран. Во-вторых, Польша не хочет, чтобы какие-то важные международные решения принимались без ее участия.

"Как раз в эти дни отмечаем годовщину Ялтинской конференции. Мы не согласны на то, чтобы Польшу только информировали о результатах переговоров, в которых она не участвует, а которые ее касаются", - подчеркнул Щерский.

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Он обратил внимание на тенденцию, что количество сторонников теплых отношений с Россией на Западе увеличивается вместе с ростом географической удаленности от границ с РФ. Поэтому подавать руку дружбы России эти страны должны над головами соседей России из ЕС, которые к этой дружбе в нынешних условиях относятся скептически. Поэтому Россия сначала должна иметь хорошие отношения со своими непосредственными соседями, только в этом случае отношения ЕС с Россией будут полномерными.