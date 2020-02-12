Умеров - Арахамии: Подача воды в оккупированный Крым - это прямое признание юрисдикции РФ в АРК. Вы, "слуги", подставляете свой народ

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Давиду АраХАМия. Давид, задай самому себе вопрос. Как будет записано в договоре о поставках воды в Крым?

Украина поставляет воду в 83-й регион РФ, Республику Крым? Это прямое признание юрисдикции России в Крыму. По международным правилам за все проблемы на оккупированной территории несет ответственность оккупант", - написал он.

Умеров отметил, что задача Украины сделать Крым неподъемной, дорогой ношей для России: "А Украина, под руководством вашей партии, всегда старается угодить агрессору. То, моряков "обменяли" в последний день перед истечением срока международного суда, спасая Россию от новых, серьезных санкций. То, договорились о ловле рыбы, признав российской акваторию. И по газу тоже "договорились"".

"Теперь, ты, лидер фракции "большинства", предлагаешь дать воду оккупантам, как компромисс между Донбассом и Крымом. Крым- Россия, Донбассу - особый статус. Результат 2:0 не в нашу пользу, или ты не наш?", - подчеркнул он.

Вместе с тем Умеров добавил, что для населения воды в Крыму достаточно, а не хватает, когда считают вместе с огромной российской армией: "Крым страшно милитаризован".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Согласен дать воду в Крым, если Россия выведет войска с Донбасса и мы установим контроль над границей, - "слуга народа" Арахамия. ВИДЕО

"Поддерживая Россию, вы, называющие себя "слуги народа", подставляете свой народ. Прекратите играть с огнем. Россия - агрессор. Ведите себя соответственно, и ты лично в том числе.

Не компромиссы надо искать, а поддержку в мире, в виде усиления санкций, и экономических, и дипломатических, и политических. Результат данного противостояния - либо полное восстановление территориальной целостности Украины, либо полное уничтожение Украины, как самостоятельного государства. Так что, компромисс вряд ли возможен", - резюмировал замглавы Меджлиса.

Ранее председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире "Прямой" назвал допустимым компромиссом подачу воды в оккупированный Крыму в обмен на вывод российских войск с Донбасса.

"Если дать воду в Крым, но иметь большое преимущество в переговорах по Донбассу - моя личная позиция, я буду считать это достаточным компромиссом. Я на такое бы пошел, потому что в Крыму водой будут пользоваться граждане Украины.

Если это будет обмен, что они отходят в Ростов, мы устанавливаем контроль над границей, лично я бы на такое пошел", - сказал Арахамия.