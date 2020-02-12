Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
12.02.20 09:44

Общее авиапространство Украины с ЕС может быть уже в этом году, - Гончарук

Украина рассчитывает на подписание соглашения об общем авиационном пространстве с Европейским Союзом в этом году.

Общее авиапространство Украины с ЕС может быть уже в этом году, - Гончарук

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время совместного с комиссаром Европейского Союза по вопросам европейской политики соседства и расширения Оливером Варгеи брифинга.

"Есть документы, которые мы рассчитываем подписать в этом году. Например, это соглашение о совместном авиационном пространстве. Сейчас мы ведем переговоры о том, когда именно может быть подписан этот документ", - сказал Гончарук.

По его словам, уже в этом году Украина может ожидать его подписания.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина синхронизирует энергетическую систему с ЕС до 2023 года, - Гончарук

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100