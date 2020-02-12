Сильный ветер, мокрый снег и дождь: по всей Украине объявлен I уровень опасности

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГСЧС.

"По прогнозам "Укргидрометцентра", 12 февраля в Украине порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности). По Киеву и Киевской области 12 февраля порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности)", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что по прогнозам "Укргидрометцентра", 12 февраля в высокогорье Закарпатской области и в горах Ивано-Франковской области будет сохраняться значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Как сообщили в "Укравтодоре", по состоянию на 6:00 12.02.2020 г. местами мокрый снег в Запорожской, Львовской, Ривненской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Сумской, Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Кировоградской, Полтавской и Сумской областях, дождь в Херсонской, Черкасской и Киевской областях..

Средняя температура воздуха 0 - +3°С, на востоке -1-3°С.

Покрытие на дорогах государственного значения в большинстве областей мокрое, в Луганской, Закарпатской и других областях со снежными осадками местами заснеженное, в Донецкой области на дорогах местами заносы, в Полтавской области местами "снежная каша".

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В Днепропетровской области в период 8:30 до 13:30 с целью предупреждения образования заторов и безопасности водителей было закрыто движение автотранспорта для всех категорий на автомобильной дороге М-04-1 Южный обход г. Днепр, км. 0 + 000 - 18 + 000.

На перевальных участках дорог в Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской областях местами небольшой мокрый снег. Температура воздуха -2-4°С. Состояние покрытия в основном мокрое, на перевалах Ивано-Франковской и Закарпатской областей местами заснеженное.

На дорогах государственного значения выполняются работы по очистке покрытия от снега и сугробов, проводится обработка противогололедными материалами спусков, подъемов, мостов, скругленных участков и тому подобное.

Отметим, что в общем синоптики выделяют три уровня опасности: желтый, оранжевый и красный.

Во время желтого уровня опасности синоптики советуют проявлять максимальную осторожность при пребывании в зоне действия погодных явлений.