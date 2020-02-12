Состояние двух украинцев, заразившихся коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess, удовлетворительное, - МИД

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Укринформу" сообщил в среду, 12 февраля, директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев.

"Состояние и мужчины, и женщины, которые сейчас находятся в больницах Токио, удовлетворительное, они находятся под постоянным наблюдением врачей. С ними поддерживается связь", - отметил Погорельцев.

Он добавил, что у госпитализированного мужчины внешних признаков болезни нет, а женщина чувствует себя как при обычном гриппе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Число зараженных коронавирусом COVID-19 на круизном лайнере в Японии возросло до 174 человек

Как сообщалось, круизный лайнер Diamond Princess 3 февраля поместили на карантин в порту Йокогамы, Япония, из-за обнаруженного коронавируса. На борту лайнера Diamond Princess находились 25 украинцев, у двоих из них лабораторно подтвержден коронавирус. Это члены экипажа - 25-летний мужчина и 37-летняя женщина, которые работали на кухне и в обслуживании лайнера.

Общее количество зараженных коронавируса на лайнере сейчас составляет 174 человека.