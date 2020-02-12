Правоохранители усилили меры безопасности из-за проведения массовых акций в центре Киева

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киеве.

По данным ведомства, сегодня в центральной части Киева анонсировано проведение массовых акций, в том числе под зданием Кабинета Министров Украины. Для обеспечения общественной безопасности и порядка работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, сотрудники ГСЧС, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство.

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Сейчас на улице Грушевского возле Кабмина припаркованы 48 транспортных средств для перевозки пассажиров и тягачей. Кроме того, на нескольких въездах в столицу сформированы колонны грузового транспорта, которые также планируют присоединиться к проведению акции в центре Киева. Полицейские проводят с водителями профилактические беседы для предотвращения транспортного коллапса в столице.

Правоохранители обращаются к организаторам и участникам мероприятий с просьбой соблюдать нормы действующего законодательства, не нарушать общественный порядок и способствовать полицейским в исполнении ими служебных обязанностей.