Венецианская комиссия насквозь пронизана российскими идеологемами и находится под влиянием РФ, - Подоляк о позиции комиссии по языковому закону

Об этом она рассказала в интервью Цензор.НЕТ, комментируя резолюцию Венецианской комиссии, где у нее есть замечания относительно того, что в законе о языке не гарантируется право разговаривать на русском языке.

"Часть из них не понимает (украинских реалий. - Ред.), а часть делает вид, что не понимает. Венецианская комиссия, как многие другие европейские институциональные органы, насквозь пронизана российскими идеологемами и находится под влиянием Российской Федерации. Нам надо иметь свою позицию и объяснять ее. Украинские реалии действительно абсолютно специфичны. Украина - не Франция, где языковое законодательство начало регулироваться еще с XVI века. Мы имеем свои национальные интересы и ни в коем случае не хотим вмешиваться в частную или религиозную жизнь людей. Но мы будем защищать свое, пока мы сможем", - сказала Подоляк.

Она добавила, что в Украине "ни один человек не ведет борьбу с русским языком, потому что это идиотично".

"В Украине проблемой является не русский язык, а политика русификации. Я не хочу говорить о Эмском и Валуевском указах, это слишком далеко. Я говорю исключительно о периоде ХХ века", - сказала Подоляк.

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