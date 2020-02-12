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12.02.20 11:19

Апелляционная палата Антикоррупционного суда отменила первый обвинительный приговор по делу НАБУ как безосновательный

11 февраля Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда Украины отменила первый обвинительный приговор по делу Национального антикоррупционного бюро как безосновательный.

Апелляционная палата Антикоррупционного суда отменила первый обвинительный приговор по делу НАБУ как безосновательный

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ДС".

В марте 2019 года при участии НАБУ и САП райсуд Одессы приговорил к 3 годам лишения свободы бывшего главу Захаровской райадминистрации в Одесской области Дмитрия Франчука за то, что якобы выписал себе надбавки на более 65 тыс. гривен. Это стало первым обвинительным приговором НАБУ и САП.

Франчук в комментарии "Цензору" тогда назвал это дело безосновательным.

"Каждый год в администрации есть избыток средств, которые нужно использовать. Если ты их не используешь, то урезают дотации или деньги. Именно эта оставшаяся сумма была направлена в Департамент областной администрации, где и дали согласование (на выплату премии. - Ред.). Есть заместитель, который дал согласование и подписал это письмо. И по нему, не только я получил премию, а и все, кто работал", - рассказал Франчук.

Он пояснил, что сумма в 65 тыс. была разделена на несколько распоряжений и распределена примерно на полгода. "А остальная сумма, кажется 300 тыс., была распределена на всех работников администрации", - сказал Франчук.

Он также рассказал, что на заседание суда, на котором ему объявили решение, не пришел прокурор САП.

"Он уже знал приговор, и даже не пришел", - сказал Франчук. По его словам, судья, который вынес приговор, "прошел квалификацию за счет моего дела".

Как известно, в Верховной Раде зарегистрировано постановление об увольнении Артема Сытника с поста директора НАБУ.

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