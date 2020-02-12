В 2019 году доля украиноязычных песен на радио составила 56%, - Костинский

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии "Укринформу" сообщил член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский.

"В эфире общенациональных радиостанций средний показатель доли песен на украинском языке в течение 2019 года составляет 56%. Показатель совпадает с результатом за первое полугодие 2019 года. Это говорит о его определенном постоянстве", - отметил Костинский.

Таким образом, определенная законодательством квота перевыполняется на 21 процентный пункт.

По данным Нацсовета, среди общенациональных радиостанций музыкально-развлекательного формата больше всех украиноязычных песен звучит в эфире "Страна FM" (100%), "UA:Радіо Промінь" (95%), "UA:Радио Культура" (92%), "Перец FM "(45%) и "Русское радио - Украина"(44%).

Относительно среднего показателя объема ведения передач на украинском языке на общенациональных радиостанциях, то, по данным Нацсовета, в первом полугодии 2019 года он составлял 90%. Так, исключительно на украинском языке говорят ведущие на радиостанциях общественного вещателя: "UA:Украинское радио", "UA:Радіо Промінь", "UA:Радио Культура" - и "Страна ФМ".

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Как сообщалось, в Украине 8 ноября 2016 года вступил в силу Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О телевидении и радиовещании" (относительно доли песен на государственном языке в музыкальных радиопрограммах и радиопередачах)".

Согласно документу, квота на песни на украинском языке в радиоэфире ежесуточно и во временных промежутках с 7:00 до 14:00 и с 15:00 до 22:00 вводилась постепенно: в течение первого года их должно было быть не менее 25%, второго - 30%, третьего - 35%. Ведение передач на государственном языке в течение первого года действия закона должно было составить 50%, второго - 55%, третьего - 60%.

За нарушение требований закона предусматривается взыскание штрафа в размере 5% от общей суммы лицензионного сбора. Его вещатели обязаны уплатить в государственный бюджет в течение 30 дней после принятия Нацсоветом соответствующего решения.