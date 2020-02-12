У нас есть четкий план, чтобы в конце октября выборы могли пройти по всей территории Украины, - Ермак

Об этом заявил на брифинге глава Офиса президента Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ

"Я еще не имел возможности общаться с господином Козаком, после его назначения, моего назначения. Я думаю, что буду иметь такую возможность. Но независимо от того, кто будет представлять Российскую Федерацию на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске или в нормандском формате, принципы, которые задекларировал президент Украины Владимир Зеленский, являются неизменными и остаются такими, каковыми они были накануне "нормандского саммита" в Париже. Поэтому, если сегодня мы говорим об интеграции (Донбасса. – Ред.), если вы имеете в виду выборы, как финальную точку, то я еще раз хочу повторить. В соответствии с украинским законодательством, невозможно проводить выборы, если на территории есть любые иностранные военные группировки, есть любые незаконно вооруженные люди и граница Украины не находится под контролем правительства Украины. Это записано в украинском законодательстве, а выборы мы планируем провести на 100% в соответствии с украинским законодательством", - заявил Ермак.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Заявление Арахамии о подаче воды в Крым - это его личная позиция. На переговорах с Козаком этот вопрос не обсуждался, - Ермак

"Это было бы логичным, если бы выборы (местные выборы в октябре 2020 года. – Ред) были проведены на всей территории Украины, потому что мы считаем Донбасс, как и Крым территорией Украины. Но есть условия, без выполнения которых это невозможно. Мы с украинской стороны готовы выполнить все договоренности, которые были достигнуты, в первую очередь, в Париже. Во-вторых, у нас есть четкий план, что должно произойти, чтобы в конце октября выборы могли пройти по всей территории Украины, в соответствии с украинскими законами", - пояснил он.

"Я бы не стал говорить о каких-то компромиссах, компромиссы, безусловно, могут быть во время переговоров. Я готов и буду говорить со всеми патриотическими, адекватными, умными силами в стране, чтобы всем, кто любит Украину и желают ей добра… Если надо будет, я буду десять, двадцать раз говорить, например, что такое "формула Штайнмайера" или какой у нас план. Нет никого, с кем мы сегодня не готовы говорить, разъясняя свою позицию, но это должны быть силы действительно патриотические, и действительно настроенные на интересы Украины", - добавил Ермак.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пока что никаких договоренностей о встрече Зеленского и Путина до нормандского формата нет, - Ермак