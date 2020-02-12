Я покину пост директора НАБУ, когда выполню свою миссию, - Сытник

Об этом он рассказал в интервью LIGA.net, передает Цензор.НЕТ.

"Я уйду тогда, когда осознаю, что выполнил свою миссию. На сегодняшний день она не выполнена. Действия оппонентов в чем-то мотивируют, потому что есть понимание, что мы на правильном пути", - отметил Сытник.

Глава НАБУ также напомнил, что, по закону, у него нет права переизбрания и "рано или поздно эта история завершится".

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Как сообщалось, ранее группа народных депутатов зарегистрировали в Верховной Раде Украины проект постановления об увольнении директора Национального антикоррупционного бюро Артёма Сытника.