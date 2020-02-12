Никаких интриг, "телефонного права" и вмешательства в госпроцессы в ОП не будет, - Ермак

Об этом он заявил на брифинге в Киеве, передает Цензор.НЕТ.

"Сделаю все, чтобы никакого телефонного права и вмешательства в государственные процессы, никаких интриг. Все будет прозрачно и честно", - отметил Ермак.

По его словам, коммуникации в Офисе Президента будут еще на более высоком уровне.

"Мы признаем, что есть много чего, что нужно сделать в плане коммуникации. У нас очень профессиональная команда, и я думаю, что вы очень скоро увидите, как коммуникации Офиса президента будут еще на более высоком уровне", - добавил Ермак.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности руководителя Офиса президента и назначил Андрея Ермака на этот пост.

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