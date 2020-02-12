Ночью "заминировали" поезд "Трускавец-Днепр": 700 пассажиров были эвакуированы, 13 составов сбились с графика

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

Как отметили в компании, задержки составляли от 15 минут до 1,5 часа.

"Сегодня в 03:15 на станции Городище был остановлен пассажирский поезд № 42 сообщением Трускавец - Днепр. Дежурная по вокзалу станции им. Т. Шевченко получила информацию, что на горячую линию 102 позвонил неизвестный и сообщил о минировании этого поезда. 700 пассажиров поезда (среди которых маленькие дети) ночью были оперативно эвакуированы. Эти люди из-за злой шутки злоумышленника 3 часа под дождем были вынуждены ждать разрешение продолжить путешествие", - сказано в сообщении.

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После проведения оперативных действий ГСЧС города Городище, группой пиротехников и группой кинологов города Черкассы информация о минировании поезда № 42 не подтвердилась, поэтому было дано разрешение на посадку пассажиров и отправления данного поезда со станции.

Сумма нанесенного ущерба от задержки поездов по филиалу составляет почти 60 тыс. грн.