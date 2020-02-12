Зеленский поручил ускорить темпы ремонта дорог и повысить его качество, – советник премьера Голик

О рабочем совещании в Укравтодоре рассказал в Facebook советник премьер-министра Юрий Голик.

"Вообще, это первый визит Президента в Укравтодор за 28 лет Независимости страны", - подчеркнул Голик.

Он также напомнил, что дороги – это лишь часть проекта "Большая стройка", который стартует с 1 марта и положит начало строительству сотен школ, детских садов, больниц и стадионов, а также тысяч километров дорог по всей стране.

"Новые классные дороги - это не про асфальт. Новые классные дороги это про новое качество жизни людей", - отметил советник премьера.

"Основные месседжи услышали все: рекордная сумма денег, выделенная на дороги; тысячи километров классных дорог; качество; скорость работ; 12 000 новых рабочих мест; прекращение симулирования слабоумия АМКУ; жесткий бан тендерных троллей; минимум ямочного ремонта", - перечислил советник премьера.

Президент Владимир Зеленский заявил, что в нынешнем году на ремонт дорог будет направлено более 85 млрд гривен, что позволит привести в порядок 4 000 км дорог государственного и 2 500 км дорог местного значения. Он также поручил Антимонопольному комитету активно сотрудничать с правоохранительными органами и обеспечить проведение тендеров.

Напомним, ранее советник премьер-министра Юрий Голик сообщал, что в 2020 году финансирование дорог будет осуществляться за счет бюджетных средств из Дорожного фонда, заемных средств и выплат, полученных от "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража.