Целью "дела исполнения решения ЕСПЧ", в котором фигурирует Бернацкая, является провал исков Украины против России в ЕСПЧ, - заявление группы гражданских активистов и политиков

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал соучредитель гражданской платформы "Нова країна" Валерий Пекар, передает Цензор.НЕТ.

"Заявление относительно уголовного производства, возбужденного в результате подписания мирового соглашения по делу, которое рассматривалось Европейским судом по правам человека.

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Исходя из обстоятельств дела, общеизвестных фактов его течения, правовых заключений Украинского Хельсинского союза по правам человека, Харьковской правозащитной группы, выводов Правительственного уполномоченного по делам ЕСПЧ и его переписки с канцлером ЕСПЧ и других публично доступных документов, мы, нижеподписавшиеся, считаем:

1. Украина подписала Европейскую конвенцию по правам человека и обязалась выполнять решения Европейского суда по правам человека. ЕСПЧ рассматривает, в том числе, дела, связанные с невыполнением судебных решений национальных судов, считая государство ответственным за такое неисполнение. Любое должностное лицо государства обязано выполнять решения ЕСПЧ и не может быть морально или юридически осуждено за выполнение таких решений.

2. Подписание мирового соглашения по делу, которое рассматривается, было вынесено в соответствии с установившейся практикой рассмотрения подобных дел, и оно предотвратило наступления гораздо более масштабных неблагоприятных последствий для Украины. Таким образом, выполнение такого решения является не только должностным, но и гражданским долгом.

3. Невыполнение судебных решений и отсутствие эффективных средств правовой защиты в Украине составляют системную проблему. Исполнение судебного решения, принятого в законном порядке, является квинтэссенцией права. Любой гражданин обязан способствовать выполнению судебного решения, и тем более чиновник. В этом деле должностные лица Министерства юстиции Украины, в том числе Наталья Бернацкая, сделали предусмотренные законом действия во исполнение законного решения ЕСПЧ, что было их должностным, профессиональным и гражданским долгом.

4. Попытки обвинять Наталью Бернацкую и других должностных лиц в выполнении законного решения Европейского суда по правам человека мы расцениваем как попытки подорвать взаимоотношения Украины и ЕСПЧ, что негативно повлияет на имидж Украины в мире и перспективы ее европейской интеграции. Такие резонансные дела о преследовании за выполнение законных решений уже стали основанием для беспокойства Европейского суда по правам человека и могут привести к санкциям со стороны Совета Европы.

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5. Уголовные дела, открытые НАБУ, касающиеся отношений между субъектами хозяйствования, нарушают подследственность. Известные правозащитники, с выводами которых мы ознакомились, видят в этих делах признаки политических преследований.

6. Расследование НАБУ сопровождаются нарушениями адвокатской тайны и гарантий адвокатской деятельности, публичным обнародованием данных негласных следственных розыскных действий, что является грубым нарушением украинского законодательства и международных стандартов прав человека. Ключевая роль, которую играют в этой истории пророссийские медиа-каналы, указывает на реального бенефициара данного судебного процесса, конечной целью которого является провал многочисленных исков Украины против России в ЕСПЧ, связанных с нарушением прав человека в ходе российской агрессии и оккупации Крыма.

Исходя из этого, мы присоединяемся к правозащитным организациям в их требовании - принять меры для немедленного прекращения незаконной деятельности, провести объективное расследование обстоятельств дела в соответствии с подследственностью и привлечь к ответственности лиц, виновных в нарушении действующего законодательства", - говорится в заявлении, которое подписали Борислав Береза, Виктория Войцицкая, Владислав Голуб, Андрей Длигач, Андрей Журжий, Иванна Климпуш-Цинцадзе, Владислава Магалецкая, Наталия Микольская, Алексей Мушак, Владимир Омелян, Валерий Пекар, Елена Сотник, Григорий Шверк.

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Как сообщалось, 22 января детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) сообщили о подозрении в завладении и легализации более 54 млн 179 тыс. грн государственных средств бывшему правительственному уполномоченному по делам Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), бывшему первому замминистра юстиции, бенефициару частной компании и трем лицам, приближенным к экс-нардепу.

"В сентябре 2013 года представитель общества "Золотой Мандарин Ойл", подконтрольного бывшему народному депутату Украины и по его непосредственному указанию подготовил и направил в Европейский суд по правам человека (далее - ЕСПЧ) заявление о взыскании с государственного бюджета Украины 54млн 179тыс. грн в качестве невыплаченной задолженности со стороны ПАО "Киевэнерго" перед предприятием по хранению мазута, которое якобы с 2009 года органами исполнительной службы не выполнялось", - сообщает в четверг пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Следствием было установлено, что несмотря на решение суда в свою пользу, "Золотой Мандарин Ойл" не обращался в исполнительную службу за его реализацией, однако об этом факте ЕСПЧ не уведомил. "Кроме того, был скрыт и факт уступки права требования к ОАО "Киевэнерго" в пользу другой частной компании, также аффилированной с бывшим народным депутатом - организатором схемы, что произошло за полгода до обращения в ЕСПЧ", - добавляют в САП.

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По версии следствия, для сопровождения дела в ЕСПЧ экс-нардеп договорился с руководством Министерства юстиции Украины, при содействии которого правительственный уполномоченный по делам ЕСПЧ подготовил декларацию о дружественном урегулировании спора, на основании которой обязался выплатить в пользу подконтрольного нардепу "Золотой Мандарин Ойл" 54млн 179тыс. грн из госбюджета Украины по обязательствам, возникшим между двумя частными лицами. На основании чего в феврале 2016г Минюстом была перечислена указанная сумма средств.

24 января Высший антикоррупционный суд отказал в удовлетворении ходатайства об избрании меры пресечения бывшему правительственному уполномоченному по делам Европейского суда по правам человека Борису Бабину, подозреваемому в завладении 54 млн грн государственных средств.



