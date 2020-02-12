361 тыс. компенсации за жилье: экс-нардеп полтора года снимал дорогостоящий номер в гостинице "Киев" за счет государства, - НАБУ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"11 февраля 2020 детективы НАБУ и прокуроры САП открыли экс-нардепу и его защитникам материалы уголовного производства для ознакомлением перед направлением обвинительного акта в Высший антикоррупционный суд.

Действия лица были квалифицированы по ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины ( "Злоупотребление властью или служебным положением")", - сказано в сообщении.

По данным следствия, в ноября 2014 г. экс-нардеп получил в пользование оплачиваемый за счет государственного бюджета номер в гостинице "Киев", поскольку не имел собственного жилья в столице. Однако, как выяснили детективы, несмотря на то, что в начале марта 2017 г. подозреваемый получил в наследство квартиру в Киеве, он не сообщил об этом факте в Управление делами Аппарата Верховной Рады Украины, что позволило ему и дальше получать компенсационные выплаты из госбюджета.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экс-нардепу сообщено о подозрении в получении 361,5 тыс. грн компенсаций за жилье, несмотря на наличие квартиры в Киеве, - САП

Отмечается, что только в октябре 2018 года, после ряда публикаций в СМИ, народный депутат отказался от получения средств. За эти полтора года, как установило следствие, экс-нардеп успел безосновательно получить более 361 тыс. грн компенсации за аренду жилья.

Расследование указанных фактов НАБУ и САП начали в октябре 2018 г. по публикациям в СМИ. 18 декабря 2019 г. депутату Украины VII и VIII созывов сообщили о подозрении. В работе НАБУ есть несколько эпизодов аналогичных злоупотреблений народных депутатов прошлого созыва.

Вместе с тем, в ведомстве напомнили, что согласно части первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.

По данным СМИ, речь идет о экс-нардепе, члене фракции "БПП" Руслане Сольваре.