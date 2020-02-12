Кабмин открывает реестры органической продукции, - Гончарук

Об этом в Telegram сообщает премьер-министр Алексей Гончарук, информирует Цензор.НЕТ.
"Отныне люди с телефона или компьютера смогут проверить подлинность продукта, а также действительность маркировкт "органическая продукция", - отметил премьер.
Потребители натуральной продукции получат расширенную достоверную информацию о производителях органической продукции, органах сертификации, наличии органических семян и посадочного материала.
Отмечается, что этими базами данных смогут пользоваться все участники рынка для осуществления своей хозяйственной деятельности.