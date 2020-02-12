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12.02.20 13:17

Кабмин открывает реестры органической продукции, - Гончарук

Кабинет Министров Украины на заседании утвердил открытие реестра органической продукции.

органическая,продукция

Об этом в Telegram сообщает премьер-министр Алексей Гончарук, информирует Цензор.НЕТ.

"Отныне люди с телефона или компьютера смогут проверить подлинность продукта, а также действительность маркировкт "органическая продукция", - отметил премьер.

Потребители натуральной продукции получат расширенную достоверную информацию о производителях органической продукции, органах сертификации, наличии органических семян и посадочного материала.

Отмечается, что этими базами данных смогут пользоваться все участники рынка для осуществления своей хозяйственной деятельности.

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