Кабмин открывает реестры органической продукции, - Гончарук

Об этом в Telegram сообщает премьер-министр Алексей Гончарук, информирует Цензор.НЕТ.

"Отныне люди с телефона или компьютера смогут проверить подлинность продукта, а также действительность маркировкт "органическая продукция", - отметил премьер.

Потребители натуральной продукции получат расширенную достоверную информацию о производителях органической продукции, органах сертификации, наличии органических семян и посадочного материала.

Отмечается, что этими базами данных смогут пользоваться все участники рынка для осуществления своей хозяйственной деятельности.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин определил четкий механизм предоставления добровольцам статуса УБД, - Гончарук