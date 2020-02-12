Государство будет закупать печатные книги только в те библиотеки, которые покажут свою работу в привлечении читателей, - замминистра Подоляк

Об этом в интервью Цензор.НЕТ, рассказала заместитель министра культуры, молодежи и спорта Ирина Подоляк.

"Мы не реформируем Украинский институт книги. Мы изменили фокус и приоритеты финансирования. Сейчас УИК работает над программами, которые связаны с продвижением чтения, с поддержкой авторов и переводов, с программами привлечения большего количества людей ко всему, что касается чтения как процесса. Общество драматично восприняло новость о том, что государство в этом году уменьшит расходы на закупку печатных книг. Некоторые издатели не сильно счастливы, потому что они хотят напечатать тираж, чтобы из госбюджета им заплатили, а дальше - будь что будет. Сейчас нас интересует, что будет происходить с печатной книгой после того, как она попадет в библиотеку - с ней будут работать, или она будет лежать там печальным артефактом. Я убеждена в том, что ответственность за наполнение библиотек для общества должны нести органы местного самоуправления и объединенные территориальные общины. Они должны прежде всего быть заинтересованы в том, чтобы люди получали культурные услуги. Знаю, что многие органы местного самоуправления закупают литературу для своих библиотек.



Мы говорим о переформатировании публичных библиотек, которые как кружево покрывают всю Украину, на многофункциональные общественные пространства. Конечно, мы будем закупать книги, но в те библиотеки, которые покажут свою работу в привлечении читателей. Хотим вернуть интерес к чтению", - сказала она.

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Также, по словам Подоляк,министерство уделяет внимание популяризации чтения:

"Одним из пунктов нашего меморандум с Министерством образования является учреждение в детских садах чтения перед сном. И также хотим побудить родителей, которые еще этого не делают, чтобы они 10-15 минут читали детям перед сном. Однако, на домашнее воспитание мы повлиять не можем, а хотим. Может, удастся.



Хотя мы видим тенденцию, и она в Украине также, что люди все больше читают электронных книг. Мы понимаем, что печать книг напрямую связан с экологией. Я убеждена, что печатная книга не исчезнет никогда, но цифра свое возьмет".

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