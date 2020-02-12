Мы должны всеми способами защитить украинский книжный рынок от российских издательств, - замминистра Подоляк

Об этом в интервью Цензор.НЕТ, рассказала заместитель министра культуры, молодежи и спорта Ирина Подоляк.

"Мы не можем побороть контрабанду и пиратство только в одной отрасли. К этому надо подходить комплексно. Без нормальной работы правоохранительных органов мы этот вопрос не решим.



Большим вызовом является то, насколько агрессивно российские издательства заходят на украинский рынок. Моя личная позиция и моя позиция политическая заключается в том, что мы должны всеми способами защитить наш рынок от российских издательств. Потому что если это не регулировать, то увидим торпедирование украинского публичного информационного пространства. Это надо законодательно запрещать как вид санкций против России...



Мы уже видим, как торпедируется закон о государственном языке. Мы же чувствуем эти брожения. И они не только внутри Украины. Это большой вызов, и если мы его не решим, то российский бизнес просто вытеснит украинский книгоиздательский рынок", - отметила она.

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На вопрос, в какой форме может быть такое регулирование, Подоляк сказала:



"Я сейчас высказываю гипотезу, над которой работаю. Мы еще не обсуждали ее с министром. Но считаю, что российские издательства по всей цепочке своих корпоративных прав, где мы можем понять, что конечным бенефициаром является субъект Российской Федерации, не должны работать в Украине. Это защита нашего экономического и гуманитарного пространства".

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