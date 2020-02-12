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12.02.20 14:28

Комитет Рады выдвинул трех кандидатов в конкурсную комиссию по отбору директора ГБР, - "слуга народа" Монастырский

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности определил трех представителей парламента в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора ГБР, это - Юлия Яцик, Владлен Неклюдов, Юрий Пономаренко.

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Об этом заявил председатель комитета, Денис Монастырский (СН), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Решение о включении в представление комитета Юлии Яцик, Владлена Неклюдова, Юрия Пономаренко - принято", - сказал Монастырский.

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В частности, Юрий Пономаренко - декан заочного факультета Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого, кандидатура подавалась от фракции "Слуга народа".

В свою очередь, Юлия Яцык и Владлен Неклюдова - народные депутаты. По словам Монастырского, были выдвинуты путем самовыдвижения. Согласно данным карточек нардепов на сайте Верховной Рады, оба нардепы члены фракции "Слуга народа".

В целом члены правоохранительного комитета рассматривали 17 кандидатур, среди которых, в частности, и нардепы Сергей Власенко, Илья Кива, Сергей Алексеев, адвокат Евгения Закревская и другие, но они набрали меньше голосов на рейтинговом голосовании.

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