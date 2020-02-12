Кабмин намерен перенаправить 429 млн грн с финансирования Бюро финрасследований на налоговую милицию

Проект соответствующего распоряжения значится в повестке правительства на среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, в январе Верховная Рада без обсуждения отклонила прошедший первое чтение законопроект №1208-2 о создании Бюро финансовых расследований.

Народные депутаты поддержали в первом чтении законопроект депутатов Ольги Василевской-Смаглюк и Дениса Монастырского ("Слуга народа") 2 октября 2019 года. Согласно ему, БФР должно быть подотчетно Министерству финансов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада отклонила законопроект о создании Бюро финрасследований и ликвидации налоговой милиции

Однако документ к первому чтению не предусматривал ликвидацию каких-либо подразделений Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел, хотя к БФР должны перейти полномочия по расследованию экономических преступлений.

Законопроект №1208-2 был зарегистрирован как альтернативный к проекту закона №1208, поданному главой профильного комитета Даниилом Гетманцевым ("Слуга народа"). Однако основной законопроект и его другую альтернативную версию №1208-1 депутаты не поддержали в первом чтении.