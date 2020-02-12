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12.02.20 14:43

СБУ во взаимодействии с Минфином предотвратила завладение государственным природным газом на 250 миллионов гривен

Служба безопасности Украины во взаимодействии с руководством Министерства финансов Украины пресекла противоправную сделку с присвоением природного газа, который находился в распоряжении Министерства финансов для использования предприятиями бюджетной сферы.

СБУ во взаимодействии с Минфином предотвратила завладение государственным природным газом на 250 миллионов гривен

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Оперативники Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ установили, что злоумышленники использовали поддельные документы, якобы подписанные одним из заместителей Министра финансов. Фальшивка позволяла им осуществить операции на информационной платформе АО "Укртрансгаз" и завладеть 43,6 миллиона кубов природного газа. В результате оперативного реагирования СБ Украины совместно с Минфином и Нафтогазом удалось блокировать проведение сделки и предупредить убытки государства на почти 250 миллионов гривен", ‒ говорится в сообщении.

"Мы благодарны Министру финансов Оксане Маркаровой и коллегам из Министерства финансов за помощь, сотрудничество и конструктивную позицию в разоблачении злоумышленников", ‒ подчеркнул Глава СБУ Иван Баканов.

Начато уголовное производство, продолжаются неотложные следственные действия.

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