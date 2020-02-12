На акцизных марках появятся QR-коды и штрих-коды , - Минфин

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины.

Бумажные акцизные марки видоизменятся. На них будет добавлено 2 элемента: QR-код и штрих-код.

Уже с 1 апреля 2020 обеспечивается возможность заказа нового образца марки через электронный кабинет и с 1 мая 2020 году в вводится в обращение новый образец марки акцизного налога для алкогольных напитков.

Отмечается, что таким образом Украина приближается к общим принципам акцизных сборов, введенных в Европейском Союзе.

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