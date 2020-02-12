Результаты реформ и инициатив Зеленского должен ощутить каждый украинец, - Ермак

"Одним из очень важных направлений, безусловно, будет региональная политика. Мы будем еще более эффективно работать на местах с губернаторами, команда губернаторов сегодня у нас практически уже сформирована. Это тоже очень молодые, амбициозные, профессиональные люди, и у них есть конкретные задачи", - сказал он на брифинге в среду в Офисе президента, передает Цензор.НЕТ.

Ермак подчеркнул, что перед Офисом президента стоит задача, чтобы результаты реформ и инициатив Зеленского ощутил каждый гражданин Украины.

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"Сегодня наша задача, как Офиса президента, сделать так, чтобы результаты реформ, результаты нашей работы, результаты выполнения инициатив президента ощутил каждый гражданин Украины", - акцентировал Ермак.

"Еще одно важное направление – это наше желание, наша цель сделать так, чтобы Украина стала сегодня инвестиционной Меккой. Мы имеем конкретные программы, конкретные шаги, как это сделать. Сегодня эти задачи получили наши губернаторы", - добавил Ермак