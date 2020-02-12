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12.02.20 15:12

Эвакуацию украинцев из Китая проведем, когда будем уверены, что это не создаст риски проникновения вируса в Украину, - Гончарук

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что эвакуация украинцев из Уханя (провинция Хубэй, Китай) будет проведена, когда правительство будет уверено, что это не создаст риски проникновения вируса в Украину.

Эвакуацию украинцев из Китая проведем, когда будем уверены, что это не создаст риски проникновения вируса в Украину, - Гончарук

Об этом он сказал во время брифинга по итогам заседания правительства, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Мы продолжаем искать возможность провести эвакуацию таким образом, чтобы не создать дополнительных рисков для местного населения", - сказал Гончарук.

По его словам, сейчас правительство изучает опыт других стран, как они проводили эвакуацию.

"Как только мы будем уверены, что эвакуация не создаст риски проникновения и распространения инфекции на территории Украины, мы буквально мгновенно проведем все эвакуационные действия. Это вопрос нескольких дней", - сказал он.

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Также премьер подчеркнул, что для эвакуации уже готов самолет и есть несколько объектов, куда планируют заселить людей на карантин.

Как сообщалось ранее, число погибших от коронавируса COVID-19 в Китае превысило 1,1 тыс. человек, инфицированы 44,6 тыс.

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