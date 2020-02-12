Главы ОГА презентовали годовые планы по строительству объектов инфраструктуры, – советник премьера Голик

В рамках проекта в Кабинете министров состоялась презентация планов областных государственных администраций на текущий год. Об итогах совещания рассказал в Facebook советник премьер-министра Юрий Голик.

"Сегодня прошло совещание с участием премьер-министра Алексея Гончарука и всех глав ОГА по проекту Большая Стройка. Каждый губернатор презентовал, что в области строится в этом году. Полезный формат, где каждый губернатор может сравнить себя с коллегами", - написал Голик.

Он сообщил, что по количеству строящихся в этом году объектов лидером стала Днепропетровская область.

"За 2015 - 2019 года мы научили строить в промышленных масштабах отдельно взятый государственный орган в отдельно взятой области - Днепропетровскую ОГА, - отметил Голик, ранее работавший советником главы Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко - Это - преемственность и продолжение проектов нашей Команды. И это здорово. Респект".

Голик напомнил, что с 1 марта Большая Стройка начинается по всей стране.

"Научим всю страну строить и создавать физическое осязаемое", - пообещал он.

Напомним, советник премьер-министра Юрий Голик презентовал новые критерии оценки работы глав ОГА, среди которых уровень выполнения Дорожного фонда и качество ремонта дорог, количество инклюзивных школ, грамотное сопровождение тендеров на ProZorro. Оценивать эффективность руководителей обладминистраций будут поквартально.