Руководству Всеукраинского аграрного совета выразили вотум недоверия

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу фирмы.

"Вынуждены заявить о недоверии к руководству Всеукраинского аграрного совета Андрею Дикарю и Михаилу Соколову. Требуем скорейшего проведения общественных собраний. Хотели бы заслушать отчет руководства об управлении организацией, а также финансовый отчет о том, что происходит со средствами организации", - отметил Орлов.

После этого, по его словам, будет поставлен на голосование вопрос о вотуме недоверия руководству ВАС.

"Мы вынуждены прибегать к такой публичности, чтобы пригласить к диалогу руководство ВАС. Мы писали письма, пытались связаться по телефону, приглашали на встречу. Но все наши приглашения остались без ответа", - объясняют свои действия партнеры "ОМП".

По словам Орлова, Всеукраинский аграрный совет был основан для защиты интересов малых и средних фермеров, а не для политической деятельности.

"Руководители ВАС начали играть в политику. Критиковать власть, а не строить мост с властью, как это планировалось. Подписывать меморандумы с, по нашему мнению, не до конца проукраинскими политическими силами и менять свою позицию", - отметил он.

Партнеры публично заявили о неэффективности и контрпродуктивности деятельности руководства ВАС и призвали общественность следить за развитием событий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "На государственную поддержку АПК-2020 предусмотрено 4,2 млрд грн", - министр Милованов презентовал модель поддержки аграриев. ИНФОГРАФИКА

Всеукраинский аграрный совет был создан в 2014 году как общественное объединение фермеров с целью привлекать инвестиции и доступные кредиты в сельское хозяйство Украины, обеспечивать внутренний рынок продовольствием и сельскохозяйственным сырьем отечественных производителей, участвовать в разработке проектов общегосударственных программ по развитию и увеличению эффективности агропромышленного комплекса .