На Львовщине двое полицейских продавали наркотики через посредника, - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По версии следствия, заместитель начальника одного из райотделов полиции совместно со своим подчиненным через угрозы и шантаж привлекли к противоправной деятельности наркозависимого с судимостью. Посредник получал наркотики от полицейских и перепродавал "товар". После этого он предоставлял информацию о покупателях полицейским, которые, злоупотребляя служебным положением, искусственно повышали "результаты" работы отдела.

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Правоохранители задержали обоих полицейских, согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, при передаче посреднику амфетамина и каннабиса. Изъятые нарковещества направлены на экспертизу.

Задержанным планируется объявить о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка с целью сбыта, а также незаконный сбыт наркотических средств,) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.

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