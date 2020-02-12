Информация о наличии у беглого экс-нардепа Онищенко российского паспорта проверяется, - Холодницкий

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий во время отчета на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики.

"Вчера мы уже со СМИ узнали, сейчас проверяем по своим каналам процессуальным, что у него (Онищенко. - Ред.), оказывается, российский паспорт все это время был", - отметил Холодницкий.

Он добавил, что дело Онищенко отложено до мая в связи с необходимостью передачи повестки в Германию.

Как сообщалось, 21 января ВАКС разрешил заочно рассматривать дело о "газовой схеме", в организации которой подозревают экс-нардепа Александра Онищенко. Это же касается и его помощницы.

Напомним, 27 июля 2018 года НАБУ сообщило, что завершило расследование в отношении Онищенко, подозреваемого в организации коррупционной схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа.

По версии следствия, в период с января 2013-го по июнь 2016-го члены преступной организации противоправно завладели средствами, полученными от реализации газа в размере более 1,6 млрд, в результате чего "Укргаздобыча" понесла убытки на более чем 740 млн грн.

Среди фигурантов дела, кроме Онищенко, указаны его мама, 75-летняя Инесса Кадырова, и адвокат Валерий Постный - в прошлом бизнес-партнер Игоря Коломойского.

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5 июля 2016 г. Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа Онищенко. На момент голосования нардеп уже бежал за границу.

26 июля 2019 года мать беглого нардепа Онищенко Инессу Кадырову задержали в аэропорту "Борисполь". 74-летней Кадыровой запретили покидать Киев и обязали сотрудничать со следствием. Решение принял Соломенский райсуд.

30 января 2020 г. стало известно, что Высший антикоррупционный суд Украины отправил в Германию запрос о предоставлении международной правовой помощи относительно задержанного там обвиняемого в "газовой схеме" экс-нардепа Александра Онищенко. Запрос касается вручения повестки о вызове на судебное заседание.