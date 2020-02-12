В этом году планируем обеспечить строительство или ремонт 100 школ, 100 детских садов и 100 стадионов, - Гончарук

Об этом он сказал во время брифинга по итогам заседания правительства, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"В рамках программы большого строительства в этом году нам нужно обеспечить строительство или капитальный ремонт 100 школ, 100 детских садов и 100 стадионов, 200 приемных отделений по всей стране. То есть много объектов, которые мы планируем отремонтировать, ввести в эксплуатацию", - сказал Гончарук.

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Премьер добавил, что правительство приняло решение о порядке использования средств для целей строительства этих проектов.