Зеленский обсудил с еврокомиссаром Варгеи приоритеты сотрудничества Украины и ЕС в 2020 году. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Во время встречи собеседники подробно обсудили сотрудничество Украины и Европейского Союза и согласовали приоритеты взаимодействия на текущий год. Среди них - подписание Соглашения о совместном авиационном пространстве, начало переговоров о так называемом промышленный безвизе, углубление сотрудничества в цифровой сфере, взаимодействие в рамках "Европейского зеленого соглашения", начало системного обновления приложений к Соглашению об ассоциации.

Стороны обсудили прогресс в реализации системных реформ в Украине в контексте имплементации Соглашения об ассоциации, и договорились о дальнейшей поддержке со стороны ЕС для обеспечения экономического роста нашей страны.

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Зеленский отметил, что Украина ожидает инвестиционную поддержку Европейского Союза и государств - членов ЕС. Он также проинформировал Варгеи о сотрудничестве Украины с МВФ.

"У нас очень хорошие отношения с МВФ. Мы подробно обсуждаем все экономические инициативы и законопроекты, которые помогут ускорить экономический рост Украины", - рассказал Зеленский.

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