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12.02.20 15:49

Зеленский обсудил с еврокомиссаром Варгеи приоритеты сотрудничества Украины и ЕС в 2020 году. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Европейским комиссаром по вопросам соседства и расширения Оливером Варгеи, который находится с визитом в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский обсудил с еврокомиссаром Варгеи приоритеты сотрудничества Украины и ЕС в 2020 году 01

Во время встречи собеседники подробно обсудили сотрудничество Украины и Европейского Союза и согласовали приоритеты взаимодействия на текущий год. Среди них - подписание Соглашения о совместном авиационном пространстве, начало переговоров о так называемом промышленный безвизе, углубление сотрудничества в цифровой сфере, взаимодействие в рамках "Европейского зеленого соглашения", начало системного обновления приложений к Соглашению об ассоциации.

Стороны обсудили прогресс в реализации системных реформ в Украине в контексте имплементации Соглашения об ассоциации, и договорились о дальнейшей поддержке со стороны ЕС для обеспечения экономического роста нашей страны.

Читайте: Приоритетом в 2020 году будет подписание соглашения между Украиной и ЕС о совместном авиапространстве, - еврокомиссар Варгеи

Зеленский обсудил с еврокомиссаром Варгеи приоритеты сотрудничества Украины и ЕС в 2020 году 02

Зеленский отметил, что Украина ожидает инвестиционную поддержку Европейского Союза и государств - членов ЕС. Он также проинформировал Варгеи о сотрудничестве Украины с МВФ.

"У нас очень хорошие отношения с МВФ. Мы подробно обсуждаем все экономические инициативы и законопроекты, которые помогут ускорить экономический рост Украины", - рассказал Зеленский.

Также читайте: Провели отличную дискуссию с Зеленским. Обсудили реформы и проблемы нацменшинств в Украине, - еврокомиссар Варгеи

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