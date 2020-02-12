Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
12.02.20 15:53

Facebook удалил сеть аккаунтов российских спецслужб, созданную для незаконного вмешательства во внутренние дела Украины

Компания Facebook сообщила об удалении из сети аккаунтов и групп, связанных с российскими спецслужбами, которые работали в основном в Украине, а также в других странах.

Facebook удалил сеть аккаунтов российских спецслужб, созданную для незаконного вмешательства во внутренние дела Украины

Об этом говорится в заявлении Facebook, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

Эту сеть создали для незаконного вмешательства во внутренние дела других стран, прежде всего Украины. В компании отметили, что не хотят, чтобы их соцсети использовали для манипулирования людьми.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Гетманцев предлагает Раде ввести 20% налог на услуги от Youtube, Google, Facebook и других международных корпораций

Так, в российскую сеть входили 78 учетных записей Facebook, 11 страниц, 29 групп и 4 учетные записи в Instagram.

Люди, которые стояли за этими аккаунтами, изображали из себя местных, используя фальшивые данные.

После расследования в Facebook пришли к выводу, что это скоординированная работа по распространению недостоверной информации, связанная с российскими военными разведывательными службами.

Эта сеть распространяла контент на русском, украинском и английском языках о местной политике, общественных деятелей, якобы утечке из Службы безопасности Украины, связанной с "этническим напряжением" в Крыму и падением "Боинга" MH17 на Донбассе. Некоторые из этих людей представлялись журналистами и пытались связаться с политиками, общественными деятелями и журналистами.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Facebook будет удалять "глубокие фейки" с манипулятивным контентом

Примеры публикаций этой российской сети.

Facebook удалил сеть аккаунтов российских спецслужб, созданную для незаконного вмешательства во внутренние дела Украины 01
Facebook удалил сеть аккаунтов российских спецслужб, созданную для незаконного вмешательства во внутренние дела Украины 02
Facebook удалил сеть аккаунтов российских спецслужб, созданную для незаконного вмешательства во внутренние дела Украины 03
Facebook удалил сеть аккаунтов российских спецслужб, созданную для незаконного вмешательства во внутренние дела Украины 04
Facebook удалил сеть аккаунтов российских спецслужб, созданную для незаконного вмешательства во внутренние дела Украины 05
Facebook удалил сеть аккаунтов российских спецслужб, созданную для незаконного вмешательства во внутренние дела Украины 06

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100