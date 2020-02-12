Facebook удалил сеть аккаунтов российских спецслужб, созданную для незаконного вмешательства во внутренние дела Украины

Об этом говорится в заявлении Facebook, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

Эту сеть создали для незаконного вмешательства во внутренние дела других стран, прежде всего Украины. В компании отметили, что не хотят, чтобы их соцсети использовали для манипулирования людьми.

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Так, в российскую сеть входили 78 учетных записей Facebook, 11 страниц, 29 групп и 4 учетные записи в Instagram.

Люди, которые стояли за этими аккаунтами, изображали из себя местных, используя фальшивые данные.

После расследования в Facebook пришли к выводу, что это скоординированная работа по распространению недостоверной информации, связанная с российскими военными разведывательными службами.

Эта сеть распространяла контент на русском, украинском и английском языках о местной политике, общественных деятелей, якобы утечке из Службы безопасности Украины, связанной с "этническим напряжением" в Крыму и падением "Боинга" MH17 на Донбассе. Некоторые из этих людей представлялись журналистами и пытались связаться с политиками, общественными деятелями и журналистами.

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Примеры публикаций этой российской сети.















