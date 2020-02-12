В феврале украинцы получат самые низкие за всю зиму платежки, - Гончарук. ВИДЕО

Об этом он сказал во время брифинга по итогам заседания правительства, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

По его словам, размер платежки в январе вырос, в том числе, из-за того, что выросла цена на газ для населения и объем потребления.

"Сейчас по итогам января платежка по сравнению с декабрем будет немного выше. По разным причинам. Потому что объем потребления увеличился, цена на рынке выросла", - отметил Гончарук.

"В феврале платежка будет значительно ниже. Она будет даже ниже чем в декабре. Мы видим, что цены на газ после января продолжают снижаться и мы обеспечим, чтобы это было в платежках. То есть в декабре она была минимальна, в феврале она будет самой низкой за всю зиму", - добавил премьер.

По его словам, задача правительства заключается в том, чтобы по итогам всего сезона в феврале платежка была максимально низкой для населения.

"Она в любом случае будет существенно ниже, чем прошлой зимой", - сказал премьер.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет Министров Украина работает над тем, чтобы объединить платежки за газ и его доставку в один документ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Пусть приедет, я ему продам эту собаку", - пенсионерка ответила Брагару (обновлено). ФОТО