Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
12.02.20 15:56

Сытник: Дело о сверхпремиях в "Нафтогазе" не закрыто, продолжается сбор материалов

Досудебное расследование НАБУ по делу премирования руководства "НАК "Нафтогаз" за победу в Стокгольмском арбитраже над российским Газпромом еще не закрыто.

сытник

Об этом заявил директор НАБУ Артем Сытник во время отчета на заседании Комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики в ответ на вопрос нардепа Антонины Славицкой относительно актуального состояния дел в проведении досудебного расследования, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Действительно, есть такое дело... На сегодняшний день продолжается расследование и сбор всех материалов. После получения материалов международных поручений будет принято окончательное решение. То есть, дело не закрыто", - заявил Сытник.

Читайте также: Витренко заявил о невыплате премий за победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже: Если компания заключила договор с работником, она должна его выполнять

Как сообщалось, наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" проголосовал за выплату бонусов правлению компании в связи с победой в Стокгольмском арбитраже над российским "Газпромом". Утвержденный размер бонусов составляет 1% от суммы выигрыша (4,56 млрд долларов). Таким образом, правлению подлежит выплата в размере 45,6 млн долларов.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100