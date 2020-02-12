Кабмин выделил 3,5 млрд грн на ремонт и строительство школ, - Гончарук

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает премьер-министр Алексей Гончарук в Telegram.

На финансирование проектов могут претендовать любые опорные школы и другие школы, в которых обучается не менее 350 учеников.

"Использование субвенции осуществляется на основе софинансирования из местных бюджетов:

- финансирование школ в Киеве, городах областного значения, ОТГ с административным центром в таких городах - 70% бюджетных средств и 30% из местного бюджета.

- финансирование в ОТГ и районах - 90% бюджетных средств и 10% местных.

- финансирование в селах/поселках со статусом горных и населенные пункты на линии соприкосновения - соответственно, 95% и 5%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все работы и мероприятия должны быть завершены до 31 декабря 2020 года.

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