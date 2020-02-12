Из-за протеста дальнобойщиков значительно затруднен въезд в Киев, - СМИ. ВИДЕО+ФОТО

В частности, водители грузовиков полностью заблокировали одну из полос на Бориспольской трассы, припарковав свои фуры. Похожая ситуация наблюдается на въезде в Киев по Житомирской трассе в районе Чаек, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

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Со стороны Одессы в районе Теремков, а также на Гостомельском шоссе в районе КПП дальнобойщики заблокировали движение.

Направления из Вышгорода, Броваров, а также Столичное и Днепровское шоссе судя по картам Google, пока свободны.

Как долго продлится акция протеста водителей и перевозчиков и сколько времени въезды в город будут затруднены, пока не известно.

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В свою очередь, как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киева, движение транспорта в направлении Киева по Одесской и Черниговской трассам пока затруднено из-за припаркованных на правых полосах фур.

Что касается других дорог, в частности Варшавской и Житомирской, информация уточняется.

Правоохранители заявляют, что въезды в Киев не заблокированы, однако местами движение в направлении города затруднено из-за сужения дороги.

Также в пресс-службе сообщили, что патрульные полицейские проводят профилактические беседы с водителями, однако правовых оснований принимать принудительные меры для разблокирования правых полос нет.











Помимо этого сообщается, что сейчас перекрыто движение по улице Грушевского в центре Киева на участке от Европейской площади до улицы Садовой. Там также проводят акцию протеста дальнобойщики: они беспрестанно ходят по пешеходному переходу. В связи с этим полиция разворачивает автомобили, которые движутся с Европейской площади, в обратном направлении, и аналогично действует в отношении движущегося транспорта в сторону Европейской площади с улицы Грушевского.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, у протестующих дальнобойщиков 16 требований. Так, они выступают против повторного взвешивания грузовиков на важных шоссе, требуют увольнения министра инфраструктуры Владислава Криклия, нормализации разрешений на международные перевозки, решения проблемы очередей на границе и решения ряда других вопросов.