Эстония выделит 400 тыс. евро на проекты, связанные с Украиной

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает портал национального телерадиовещания ERR.

"На проекты, связанные с Украиной, предусмотрено 400 000 евро. В приоритете проекты, ориентированные на поддержку женщин и перемещенных лиц на Востоке. Кроме того, МИД готов поддержать проекты, связанные с разработкой и внедрением инфотехнологические решений в сфере государственного управления, СМИ, стратегической коммуникации, системе образования и развития малого бизнеса", - говорится в сообщении.

На проекты в Грузии предусмотрено 350 тыс евро, на проекты в Афганистане выделили 200 тыс. евро, на проекты в Молдове 150 тыс. для Республики Беларусь предусмотрено 120 тыс евро.

Заявки принимаются до 3 марта. Подробная информация для заинтересованных лиц размещена на сайте МИД Эстонии.

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