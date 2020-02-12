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12.02.20 16:44

За четыре месяца 2019 года в Антикоррупционный суд поступили 205 уголовных производств, вынесены два приговора

За четыре месяца работы в 2019 году Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины вынес два приговора.

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Об этом 12 февраля проинформировал сайт суда, передает Цензор.НЕТ.

"С 5 сентября 2019 года по 31 декабря 2019 года поступили 205 уголовных производств. Из них 50 уголовных производств направлены по подсудности и вынесены два приговора. На рассмотрение следственных судей за указанный период поступили 3628 ходатайств, жалоб и заявлений", – сказано в сообщении.

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По данным ВАКС, с 1 января по 7 февраля 2020 года на его рассмотрение поступило 20 уголовных производств.

Высший антикоррупционный суд начал работу 5 сентября 2019 г.

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