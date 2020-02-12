Украинцы будут получать две платежки за газ на одном листе бумаги, - глава НКРЭКУ Тарасюк

Об этом заявил глава Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Валерий Тарасюк на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Когда мы говорим, чтобы снова сделать одну платежку, мы говорим просто об удобстве потребителя. Мы сейчас общаемся и с транспортирующими компаниями, и с поставщиками, и пришли к тому, чтобы для удобства потребителей они получали эти две платежки на одном листе бумаги. Фактически это будет означать одну платежку", - сказал он.

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По словам Тарасюка, вернуться к старой форме квитанции за газ украинцы все равно не смогут, поскольку поставщик и транспортер газа – это разные компании, которые предоставляют отдельные услуги.

"Платежка не может быть одна. Это две разные компании. У нас уже сейчас работает газовый рынок, да, он не совершенен, но он будет улучшаться с каждым месяцем. Мы должны понять, что транспортировку осуществляет монополия. Мы же не можем прокладывать несколько сетей, но их нужно обслуживать. А поставщиков уже сейчас много и появляется много новых", - пояснил глава регулятора.

Украинцы с января 2020 года начали получать отдельную платежку с начислениями за доставку газа газораспределительными компаниями. В октябре 2019 года НКРЭКУ внесла изменения в порядок формирования тарифов облгазов на распределение газа таким образом, чтобы плата определялась не по фактическим объемам потребления, а по потребленным за прошлый год.