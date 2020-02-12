Решение о возможном переименовании станции метро "Дорогожичи" в "Бабий Яр" будет приниматься по итогам голосования горожан, - КГГА

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"Столичные власти получили предложение переименовать станцию Сырецко-Печерской линии метрополитена "Дорогожичи" на станцию "Бабий Яр". С такой инициативой на имя Киевского городского головы обратились Благотворительный фонд "Мемориал Холокоста "Бабий Яр" и общественная организация "Марш памяти", - указывается в сообщении.

Инициаторы переименования считают, что такой шаг позволит почтить память жертв Бабиного Яра. Представители фонда также отмечают, что место трагедии ежегодно посещают десятки тысяч людей со всего мира. Кроме того, запланирована постройка Мемориального центра, в котором также будут функционировать музейная, образовательная и научно-исследовательская части. Переименование станции упростит навигацию в городе для желающих посетить место памяти.

Фонд "Мемориал Холокоста "Бабий Яр" также сообщил, что готов взять на себя все расходы, связанные с процессом переименования.

Вопрос о переименовании станции "Дорогожичи" был внесен в повестку дня следующего заседания Комиссии по вопросам наименований. Дата заседания пока не определена.

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