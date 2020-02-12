Минздрав обновил клиническое определение коронавируса COVID-2019, взяв за основу опрос человека

Об этом во время круглого стола сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Минздрав уже во второй раз обновил клиническое определение случая коронавирусной инфекции. И основное определение случая, которое будут использовать инфекционисты, это опрос человека. Есть симптомы, которые характерны для большинства острых респираторных вирусных инфекций, поэтому исключительно симптоматично различить, это коронавирусная инфекция, либо это какая-то другая инфекция - достаточно сложно или невозможно. Поэтому, если есть симптомы тяжелого острого респираторного заболевания, а также в анамнезе - путешествие в КНР за последние 14 дней, когда появились симптомы, сразу человек становится вероятным переносчиком относительно появления острой респираторной инфекции, вызванной коронавирусом. И тогда включаются все алгоритмы реагирования: человек изолируется, изолируются его контакты, устанавливается медико-санитарное наблюдение, а биологический материал человека с симптомами отправляется на исследование", - сказал Ляшко.

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В рамках исследования образцов, по словам Ляшко, сначала определяется наличие вирусов гриппа и других инфекций, затем образцы передаются на исследование и диагностику COVID-2019.

"Диагностические системы относительно коронавируса уже есть в Украине, они находятся в ЦОЗ, сейчас поступает новая партия, которая будет распространена в других вирусологических лабораториях Украины", - добавил Ляшко.

Как сообщалось ранее, число погибших от коронавируса COVID-19 в Китае превысило 1,1 тыс. человек, инфицированы 44,6 тыс.