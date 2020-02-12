Правительство ликвидировало региональные сервисные центры МВД

Такое решение принято на заседании Кабмина в среду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Правительство сегодня, 12 февраля, приняло постановление "Некоторые вопросы территориальных органов МВД", которое сократило количество территориальных органов МВД, ликвидировав региональные сервисные центры", - говорится в сообщении.

По данным МВД, ориентировочное сокращение работников составит от 3 до 8%.

Предусмотрено, что в областях, Киеве и АР Крым будут созданы территориальные (обособленные) подразделения Главного сервисного центра МВД без статуса юридических лиц.

Министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что это позволит уменьшить административные расходы и упростить процедуру обеспечения подразделений.

Кроме того, отмечается, что правительство приняло распоряжение о передаче части бюджетных назначений, предусмотренных для МВД в 2020 году. В частности, Министерству иностранных дел передается почти 35 млн гривен, предусмотренных в 2020 году МВД для Нацполиции, в связи с необходимостью содержания работников из числа командированных полицейских в составе диппредставительств Украины за рубежом.

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