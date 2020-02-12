В Украине незаполнены около 2 тысяч судейских вакансий, - глава ВСП Овсиенко

Об этом сказал председатель Высшего совета правосудия Андрей Овсиенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На сегодняшний день в судебной системе нашего государства примерно 2 тыс. вакансий судей. Мы имеем ситуацию, когда около 2 тысяч судей не завершили процедуру квалификационного оценивания, которая была начата в соответствии с законом 2016 года", - сказал Овсиенко.

По его словам, эта проблема сказывается на работе всей судебной системы.

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"Сказывается и в контексте Европейской конвенции, в частности, статьи шестой, которая определяет право на справедливый суд, и это право реализуется через доступ к правосудию. Большое количество вакансий судейских должностей приводит к тому, что дела в судах назначаются через длительные промежутки. Первые заседания назначаются через полгода, а иногда и больше из-за чрезмерной загруженности судей текущими делами", - пояснил Овсиенко.

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