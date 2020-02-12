Стипендии, стажировки в иностранных вузах, трудоустройство: Кабмин разрабатывает программу для молодежи из оккупированных территорий

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом заявила глава Минветеранов и оккупированных территорий Оксана Коляда.

Отмечается, что программа даст им возможность получать именно украинское образование.

Коляда сообщила, что программа будет предусматривать различные механизмы привлечения молодежи: предоставление стипендий на обучение в любом вузе Украины, обеспечение общежитиями абитуриентов и студентов с временно оккупированных территорий, возможность дальнейшего обучения и стажировки в иностранных вузах, механизм дальнейшего трудоустройства.

Также министр рассказала о плане развить процесс получения дистанционного школьного образования детьми, проживающих на оккупированных территориях.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание относительно обеспечения молодежи, проживающей на временно оккупированных территориях, возможностями получения паспорта гражданина Украины и содействия абитуриентам в поступлении в украинские вузы.

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