На вопрос о подаче воды в Крым нельзя ответить за 30 секунд на ток-шоу. Это будет для меня наукой на будущее, - "слуга народа" Арахамия

Об этом он написал в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня, когда я не в прямом эфире, я скажу, что за таким якобы простым вопросом как вода стоит серьезное юридическое и дипломатическое содержание. И на него нельзя ответить за 30 секунд на ток-шоу. И пусть это будет для меня наукой на будущее", - отметил Арахамия.

Нардеп подчеркнул, что сказанное им было его личной позицией: "Вопрос был сформулирован так, как будто альтернативных вариантов не существует, и я ответил, что считаю это достаточным компромиссом. И трижды! повторил, что это моя личная позиция".

"В нашей фракции никогда не поднимался вопрос о восстановлении водоснабжения в Крым. Наша позиция была и остается неизменной - Автономная Республика Крым является незаконно аннексированной частью Украины, восстановления суверенитета над которой мы будем добиваться всеми законными способами", - добавил он.

Арахамия также принес извинения гражданам Украины, переселенцам, крымчанам, которых могли оскорбить его слова.

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Напомним, председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире телеканала "Прямой" назвал допустимым компромиссом подачу воды в оккупированный Крыму в обмен на вывод российских войск с Донбасса.

"Если дать воду в Крым, но иметь большое преимущество в переговорах по Донбассу - моя личная позиция, я буду считать это достаточным компромиссом. Я на такое пошел бы, потому что в Крыму водой будут пользоваться граждане Украины. Если это будет обмен, что они отходят в Ростов, мы устанавливаем контроль над границей, лично я бы на такое пошел", - сказал Арахамия.

Его заявление расскритиковал глава Меджлиса крымско-татарского народа Рефат Чубаров : "Какие-то арахамии будут торговать нашей территорией?".