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12.02.20 18:00

Посольство США поблагодарило Богдана

Американские дипломаты отметили "усилия по поддержке исторического развития реформ в Украине" бывшего главы Офиса Президента Андрея Богдана.

Посольство США поблагодарило Богдана

Соответствующее сообщение опубликовано в официальном Twitter посольства США в Украине, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы благодарим Андрея Богдана за партнерство и ценим его усилия по поддержке исторического развития реформ в Украине в последнее время", — сказано в сообщении.

В посольстве отметили, что надеются на "продолжение нашего крепкого партнерства во внедрении реформ с Андреем Ермаком".

Напомним, 11 февраля президент Зеленский уволил Андрея Богдана с должности руководителя Офиса президента. Вместо Богдана главой ОП стал Андрей Ермак.

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