Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
12.02.20 18:02

В оккупированный Крым не пропускают каждого пятого украинца из-за кредитных долгов, - МинВОТ

20% граждан, которых не пропустили через административную границу с оккупированным Крымом, имеют долги по кредитам.

В оккупированный Крым не пропускают каждого пятого украинца из-за кредитных долгов, - МинВОТ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 12 февраля в эфире радио "Крым.Реалии" сообщил представитель Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Денис Чистиков.

"По статистике Херсонского пограничного отряда, за 2019 год основанием для запрета въезда на временно оккупированную территорию Крыма в 20% случаев были именно финансовые обязательства", – сказал он.

Чистиков отметил, что крымчанам рекомендуют по горячей линии или посредством электронной формы выяснять, есть ли они в реестрах должников.

По данным Государственной пограничной службы Украины, во въезде в аннексированный Крым в 2019 году отказали 1300 гражданам, а проследовало в направлении полуострова около 1,2 млн человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если бы у меня был один день на месте Путина, я бы вернула Крым Украине, - вице-президент ЕК Юрова. ВИДЕО

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100