Враг вновь применил запрещенные минометы калибра 120 мм у Орехово, с начала суток - без потерь, - пресс-центр ОС

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил, все обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".
Так, рядом с Новотошковским противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а недалеко от Орехово - из миномета калибра 120 мм и станковой противотанкового гранатомета.
Отмечается, что 12 февраля в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
Напомним, 11 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов потерь среди украинских защитников не было.