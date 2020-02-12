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12.02.20 18:18

После семилетнего перерыва состоится заседание межправительственной экономической комиссии Украина-Венгрия, - вице-премьер Кулеба

После семилетнего перерыва состоится заседание Совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества.

После семилетнего перерыва состоится заседание межправительственной экономической комиссии Украина-Венгрия, - вице-премьер Кулеба

Об этом сообщил в Twitter вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

"26 марта еду в Будапешт. Вместе с главой МИД Венгрии Петером Сиярто перезапустим межправительственную экономическую комиссию после 7 лет паузы", - написал он.

Кулеба сообщил, что в повестке дня заседания - строительство дороги Мукачево-Берегово, реконструкция аэропорта Мукачево, пограничное взаимодействие, здравоохранение, торговля.

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Последнее заседание Совместной межправительственной украинский-венгерской комиссии состоялось в декабре 2013 года.

После семилетнего перерыва состоится заседание межправительственной экономической комиссии Украина-Венгрия, - вице-премьер Кулеба 01

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