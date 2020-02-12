На переговорах по Донбассу в Минске согласовали разведение сил вблизи Гнутово, - Олифер

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написала пресс-секретарь второго президента Украины, представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер

"Практически согласован один из участков разведения в районе н.п. Гнутово, который ранее был предложен украинской стороной, продолжается работа над согласованием других. Акцентировано внимание на необходимости обеспечения полного и всеобъемлющего режима прекращения огня, который сейчас нарушается со стороны незаконных вооруженных формирований ОРДЛО", - сообщила она.

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Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, в свою очередь, спецпредставитель ОБСЕ Хайди Грау отмечает достаточно конструктивную атмосферу в обсуждении вопросов обмена пленными и новых участков разведения сил и средств на Донбассе на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске.

При этом она не подтверждает согласование на заседании ТКГ разведения сил и средств в районе Гнутово. "Сегодня (на заседании ТКГ - ИФ) мы еще не решили окончательно эти вопросы. (...) Но переговоры продолжаются, и мне кажется, атмосфера была достаточно конструктивная", - сказала Грау журналистам по итогам заседания ТКГ в среду.

"Целый день мы интенсивно работали именно над этими вопросами. Я не могу сказать, что будет дальше, будут ли какие-то решения на следующей встрече, но это, конечно же, очень важно и было бы желательно", - отметила она.

Как сообщила Грау, помимо предложений по определению дополнительных участков разведения сил и средств и обмена удерживаемыми лицами, на сегодняшнем заседании ТКГ также обсуждались вопросы обеспечения эффективного поиска пропавших без вести. Помимо того, участники встречи рассмотрели возможность открытия новых пунктов пропуска через линию соприкосновения.

"В центре внимания экономической группы были вопросы выплаты пенсий и водоснабжения в ОРДО и ОРЛО. Политическая группа обсуждала вопросы, связанные с особым статусом ОРДО и ОРЛО, а также имплементации "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство", - проинформировала Грау.

Следующее заседание ТКГ запланировано на 26 февраля.